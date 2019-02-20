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Путин поручил сформировать в Москве Национальный космический центр
ТАСС
+
ещё 3
2 часа назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Путин поручил
правительству Москвы
и
Роскосмосу
сформировать в столице Национальный космический центр.
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