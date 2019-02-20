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Путин поручил сформировать в Москве Национальный космический центр 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Путин поручил правительству Москвы и Роскосмосу сформировать в столице Национальный космический центр.
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Новости Москвы , Наука и техника , Роскосмос , Правительство Москвы , Москва
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