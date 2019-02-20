На дорогах Москвы станет больше сотрудников ДПС

"Сокращаются один специальный батальон по обслуживанию МКАД и целый ряд структурных подразделений именно в самом управлении ГИБДД, которые будут переформированы в структурных подразделениях административных округов как отделы по обслуживанию территорий того или иного округа", — сказал он.

Баранов пообещал, что будет сокращен только командный состав столичного управления ГИБДД.