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На дорогах Москвы станет больше сотрудников ДПС 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГУ МВД РФ по Москве сократит спецбатальон ГИБДД по обслуживанию МКАД, сообщил в среду на заседании Мосгордумы начальник столичного главка полиции Олег Баранов.
"Сокращаются один специальный батальон по обслуживанию МКАД и целый ряд структурных подразделений именно в самом управлении ГИБДД, которые будут переформированы в структурных подразделениях административных округов как отделы по обслуживанию территорий того или иного округа", — сказал он.
Баранов пообещал, что будет сокращен только командный состав столичного управления ГИБДД.
"Для жителей города Москвы скажу проще: сотрудников именно дорожно-патрульной службы станет на территории обслуживания больше", — отметил он.
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Новости Москвы , Олег Баранов , Мосгордума , ГИБДД , МВД , Москва
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