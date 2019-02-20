Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в 2018 году завели более 170 дел из-за звонков о минировании 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Более 170 уголовных дел заведено в 2018 году из-за анонимных угроз о "минировании" объектов в Москве, заявил в среду начальник столичного главка МВД Олег Баранов.
"В 2018 году по таким фактам (звонки о минировании — ред.) возбуждено более 170 уголовных дел, при этом преступники при звонках используют IP-адреса, зарегистрированные за рубежом, а также специальные устройства для изменения голоса, что не позволяет установить их личность и местонахождение", — сказал Баранов на заседании Мосгордумы.
Он отметил, что такие преступления вызывают общественный резонанс, дестабилизируют деятельность органов власти и зачастую приводят к значительному материальному ущербу в результате вынужденной приостановки деятельности на период проверки.
Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
Последние новости
Путин: нужно пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года Военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО "Черное море – это не проходной двор для кораблей ВМС США"
Комментарии
Новости Москвы , Олег Баранов , ФСБ , Мосгордума , МВД , Москва
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Германия обратилась к РФ с требованием по ракетам
Оружие Армия
Соловьев высказался о войне США из-за гомосексуализма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Дудя раскритиковали за интервью с Гордоном
Общество Украина
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин раскрыл характеристики «Циркона»
Оружие Армия
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Путин пообещал реальные изменения россиянам
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение