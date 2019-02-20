В Москве в 2018 году завели более 170 дел из-за звонков о минировании

Олег Баранов. Более 170 уголовных дел заведено в 2018 году из-за анонимных угроз о "минировании" объектов в Москве , заявил в среду начальник столичного главка МВД "В 2018 году по таким фактам (звонки о минировании — ред.) возбуждено более 170 уголовных дел, при этом преступники при звонках используют IP-адреса, зарегистрированные за рубежом, а также специальные устройства для изменения голоса, что не позволяет установить их личность и местонахождение", — сказал Баранов на заседании Мосгордумы. Он отметил, что такие преступления вызывают общественный резонанс, дестабилизируют деятельность органов власти и зачастую приводят к значительному материальному ущербу в результате вынужденной приостановки деятельности на период проверки. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ , только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.