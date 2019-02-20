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Систему освещения московского метро начнут обновлять с 2021 года 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Модернизация системы освещения в метро начнётся в 2021 году, обновлённые светильники будут энергоэффективными и устойчивыми к вибрации, говорится в сообщении на информационном портале правительства Москвы.
"Новые светильники планируется начать устанавливать в 2021 году. Они устойчивы к вибрациям, которые вызывают составы, а также потребляют в три раза меньше энергии и служат в семь раз дольше", — говорится в сообщении.
Отмечается, что при модернизации системы освещения в подземке внедрят PLC-технологии, которые помогут связать все лампы в единую сеть, чтобы можно было следить за их работоспособностью удаленно. На сегодняшний день в тоннелях метро работают более 195 тыс. светильников.
"Обновление системы освещения позволит повысить безопасность поездок в столичной подземке. Специалистам, которые совершают ночные обходы тоннелей, будет проще следить за техническим состоянием путей, а машинистам поездов — управлять составами", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Кроме того, как отмечается в сообщении, в метро продолжается работа по замене рельсов. "В прошлом году обновили более 80 км рельсов, в этом году планируется заменить еще свыше 100 км. Срок их службы зависит от частоты движения поездов по конкретному участку пути и других факторов", — говорится в сообщении.
Также, как отмечается, в 2018 году в столичной подземке заменили 19,7 тыс. шпал и 170 км кабеля, подающего напряжение на контактный рельс, отремонтировали 57 эскалаторов, привели в порядок фасады, вестибюли, подуличные переходы 39 станций.
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Новости Москвы , МАКСИМ ЛИКСУТОВ , Mos.ru
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