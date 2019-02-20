Москвичи смогут выбрать, какое медучреждение появится на месте роддома в Зюзине

Жители района Зюзино смогут выбрать, какой медицинский объект им будет нужен на месте закрытого роддома № 10, посредством голосования в "Активном гражданине". Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Роддом № 10 в Зюзине был построен более 65 лет назад. В СМИ и блогосфере активно обсуждалась приостановка работы единственного в районе Зюзино роддома, медучреждение было закрыто по решению суда по предписанию Роспотребнадзора , который обнаружил там нарушения санитарно-эпидемиологическо режима.

"По результатам проведенной экспертизы здания — без отселения и капитального ремонта деятельность [роддома] не может быть продолжена, необходимо проектирование и полноценный ремонт. В рамках создания проекта есть возможность сохранить функционал родильного дома, или перепрофилировать его в другое медицинское учреждение. И это решение несомненно должно быть принято с учетом мнения жителей. Для этого в ближайшее время будет запущен опрос на "Активном гражданине", чтобы жители района и округа могли сами выбрать, какой медицинский объект им нужен на этом месте", — говорится на сайте.

Как уточняется на сайте, на данный момент роженицы района Зюзино, планировавшие роды в родильном доме № 10, переведены в Центр планирования семьи и репродукции, являющийся одним из головных медицинских учреждений города.