На станции «Лефортово» начались отделочные работы

Андрей Бочкарев. На станции «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро начались отделочные работы. Об этом 27 февраля сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы

На платформенных стенах станции специалисты уже начали монтаж креплений.

— Впоследствии на них установят декоративные панели, — рассказал Андрей Бочкарев.

Станция «Лефортово» — мелкого заложения, двухпролетная, с одним рядом колонн посередине и платформой островного типа. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в январе завершились работы по сооружению ограждающих конструкций котлована вестибюля станции.

— Единственный вестибюль станции расположится на углу улиц Солдатская и Наличная, рядом с кинотеатром «Спутник». Вестибюль будет связан с платформенным участком четырьмя эскалаторами, пешеходным коридором и лестничными сходами, — сообщили в пресс-службе.

Облик вестибюля спроектировали в классическом виде павильона — периптере. Так называется основной тип древнегреческого храма времен архаики, представляющего собой прямоугольное здание, окруженное с четырех сторон колоннадой.

«Лефортово» — одна из станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Помимо этого, на северо-восточном участке БКЛ находятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская» и «Авиа моторная».

Напомним, строительство Большой кольцевой линии планируется завершить к 2023 году.