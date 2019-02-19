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Два транспортных узла построят в Коммунарке 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Два новых транспортно-пересадочных узла построят в административно-деловом центре в Коммунарке, сообщает "Интерфакс".
Одно из них — площадью около 300 тысяч квадратных метров — получит название "Столбово". Второе — "Сосенки", его площадь составит 400 тысяч квадратных метров.
В районе двух ТПУ планируется построить от 3 до 5 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 1,6 миллиона "квадратов" жилья.
Административно-деловой центр в Коммунарке расположится на площади 550 гектаров. Сейчас на его территории функционирует административное здание, в котором разместились префектура Троицкого и Новомосковского административных округов, а также территориальные подразделения других ведомств.
До конца года в столице планируют открыть восемь транспортно-пересадочных узлов. Программа создания ТПУ, где по так называемому принципу "сухие ноги" можно пересесть с метро на электричку, МЦК и наземный городской общественный транспорт выходит сейчас для города на первый план.
Первым в этом году для пассажиров откроется ТПУ "Саларьево". Произойдет это в в апреле. Сейчас в здании идут отделочные работы и наладка инженерного оборудования. Общая площадь здания составит 313 тысячи квадратных метров. В нем появится многофункциональный комплекс с гипермаркетом, кинотеатрами, кафе и ресторанами — попасть в который можно будет сразу из метро "Саларьево". Здесь же организуют парковку, рассчитанную на пять тысяч машиномест.
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Новости Москвы , Интерфакс
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