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Новый спорткомплекс открылся на севере Москвы 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном ввели в эксплуатацию на улице Ивана Сусанина. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Москомстройнвеста.
Площадь нового ФОК на территории района Западное Дегунино превышает 1,8 тысячи квадратных метров. В планах открыть в здании фитнес-клуб.
Ранее стало известно, что в деревне Марушкино собираются построить ледовый центр "Снегири" площадью 1,5 тысячи квадратных метров. В нем собираются обустроить два полноразмерных катка с искусственным льдом, рядом с которыми разместят тренажерные залы. В хотят проводить тренировки и соревнования, не только по фигурному катанию и хоккею, но и по волейболу, сквошу и баскетболу.
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