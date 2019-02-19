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Многофункциональный комплекс построят на Нижней Масловке 

Москва24 + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Специалисты архитектурного бюро Wall спроектировали многофункциональный комплекс из двух блоков с подземной автостоянкой. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, здание построят на улице Нижняя Масловка, сообщает пресс-служба Москомархитектуры, согласовавшей дизайн объекта.
Блоки высотой в 11 и четыре этажа будут иметь общий ресепшн, рядом с которым расположатся помещение для хранения багажа и кафе. Общая площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров.
"В качестве отделки архитекторы предлагают использовать панели светло-серого цвета. В вечернее время фасады обеспечиваются необходимой подсветкой", — рассказал Сергей Кузнецов.
Внутреннее пространство воплотит концепцию "двор без машин". На территории возле парковой зоны высадят растения и установят лавочки. А рассчитанную на 19 машин парковку спрячут под землю.
Основатель бюро Рубен Аракелян уточнил, что основным материалом станет стеклофибробетон. "При этом первый этаж облицован плитами с оттиском дерева и, таким образом, перекликается с парком", — добавил он.
Ранее Москомархитектура утвердила проект реконструкции центрального павильона проката в Парке Горького. После завершения работ он станет похож на речной камень.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , Рубен Аракелян
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