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Салют в честь Дня защитника Отечества прогремел в столице 

Москва24 + ещё 51 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В День защитника Отечества, 23 февраля, в Москве прогремел праздничный салют. Праздничный фейерверк в этом году прогремел с 16 площадок. За десять минут было сделано около 10 тысячи залпов из 74 салютных установок. Диаметр купола каждого из салютов составил 300 метров.
На Лужнецкой набережной и Поклонной горе салют поддержатли громкие холостые выстрелы пушек ЗИС-3 времен ВОВ.
Праздничный залп произвели 76-миллиметровых артиллерийских орудий ЗИС-3 образца 1942 года. Дивизион укомплектован 72 новыми салютными установками на базе грузового автомобиля КАМАЗ. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм.
Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.
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