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В семье Децла разгорелся новый скандал
В семье Децла разгорелся новый скандал

Москвичи выбрали имя для рожденной на ВДНХ овечки 

Москва24 + ещё 7 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Итоги народного голосования по выбору имени для детеныша эдильбаевского барана подвели на ВДНХ. Овечку, которая родилась незадолго до Дня всех влюбленных, назвали Любашей, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Вес овечки, которая уже подросла и познакомилась с другими обитателями фермы, сейчас чуть больше трех килограммов. Кроме материнского молока, она ест овес и сено.
"Навестить Любашу могут все желающие ежедневно, кроме понедельника: в будние дни — с 10:30 до 18:30, в выходные и праздничные дни — с 10:30 до 19:30", — добавили в пресс-службе ВДНХ.
Родителями ягненка, появившегося на "Городской ферме", стали эдильбаевский баран Елисей и длиннохвостая тонкорунная овца Долли. С 13 по 18 февраля горожанам предложили выбрать имя для нового обитателя фермы. Среди вариантов, помимо получившей 35% голосов Любаши, были Мирабель, Венера, Амура и Агапи.
Число участников голосования превысило три тысячи. В пресс-службе уточнили, что табличка с именем у вольера Любаши появится в начале весны.
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Новости Москвы , Mos.ru
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