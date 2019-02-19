Научиться играть в керлинг или посмотреть кино на катке: чем еще заняться в парках 23 февраля

В честь Дня защитника Отечества московские парки подготовили бесплатные праздничные мероприятия.

Ко Дню защитника Отечества 19 парков столичного Департамента культуры подготовили десятки бесплатных мероприятий. Горожане смогут посетить их в сам праздничный день — 23 февраля. Их ждут мастер-классы, экскурсии, киносеанс на катке, а также игры в керлинг и лазертаг. Отметить День защитника Отечества можно будет в Парке Горького, «Сокольниках», Перовском парке, саду имени Баумана, саду «Эрмитаж» и других зонах отдыха. С подробной программой можно ознакомиться в разделе «Афиша» на mos.ru

В Парке Горького и парке «Музеон» можно будет бесплатно пройти квесты и посетить тематические экскурсии. В 12:00 и 15:00 в «Музеоне» пройдет познавательная прогулка «Маневры под открытым небом». Участники разделятся на команды и получат карту с заданиями, выполняя которые узнают интересные факты о крупнейшем парке скульптур.

А в 13:00 часов состоится экскурсия по Парку Горького под названием «Трофеи великих битв». Участникам расскажут, что в 1941–1942 годах больше половины его сотрудников ушли на фронт, а сам парк бомбила немецкая авиация. Было разрушено множество зданий и сооружений. Однако парк не прекращал работу ни на один день. Кроме того, экскурсанты узнают о грандиозном событии военного времени — выставке трофейного вооружения, проходившей на Пушкинской набережной в 1943–1948 годах.

Старт квестов и экскурсии — у главного входа в Парк Горького. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Сад «Эрмитаж» приглашает отметить праздник на катке с искусственным льдом. Вход для мужчин будет бесплатным в течение всего дня. На огороженной площадке на ледовом поле в 14:00 начнутся мастер-классы по керлингу. На них новички смогут освоить основы этого вида спорта. Те, кто уже играл в керлинг прежде, получат возможность закрепить навыки. Тренировки будет проводить Георгий Давтян, мастер спорта по керлингу, тренер параолимпийской сборной России. По окончании мастер-классов лучшие игроки сойдутся в командном турнире. А любителей кататься на коньках ждут эстафеты и командные игры на льду. Мероприятия продлятся до 18:00.

Те, кто спортивным играм предпочитает просмотр фильмов, в праздничный день могут отправиться в сад имени Баумана. Там работает «КиноКаток» с искусственным ледовым покрытием. Все посетители, у которых есть военный билет, смогут попасть на него бесплатно. Праздничный вечер начнется в 18:00 с показа отечественного фильма «Время первых» (2017). Он посвящен космическому полету Алексея Леонова Павла Беляева на корабле «Восход-2». Киноэкран расположен за границами ледовой площадки, поэтому увидеть фильм могут не только посетители катка, но и другие гости парка. А после киносеанса в 20:00 начнется дискотека на льду, которая продлится два часа.

Итальянский сад Воронцовского парка с 15:00 до 18:00 превратится в спортивную арену, где все желающие смогут бесплатно поиграть в лазертаг. Чтобы не мешать другим посетителям, в саду обустроят специальную площадку. Предварительной регистрации не требуется. Все необходимое снаряжение выдадут на месте. Каждый бой будет длиться около 10 минут.

Сразиться в лазертаг можно будет в Бабушкинском парке (у танцевальной площадки) и в ландшафтном парке «Митино» (на Фестивальной площади). Состязания начнутся в 14:00 и продлятся два часа, максимальное количество игроков — 14 человек, по семь в каждой команде. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (499) 184-27-00. Кроме того, в этих зонах отдыха до 18:00 гостей будут ждать музыкальные выступления: в Бабушкинском парке сыграет кавер-группа Porto Moris, а в ландшафтном парке «Митино» — духовой оркестр «Модерн». А чтобы посетители не замерзли, для них организуют полевую кухню, где можно будет подкрепиться кашей и горячим чаем.

В парке «Сокольники» состоится ежегодный фестиваль «Battle сани». Он пройдет на главной тюбинговой горке «Сокольников» — «Всепогорке» протяженностью 200 метров. Его темой станет «Военная классика» Участникам предстоит сконструировать тематические санки. Например, их можно стилизовать под авианосец, военный самолет или ракетный комплекс. Две команды уже выбрали советский тяжелый танк КВ-1 и римский таран в форме бревна на колесах с металлической оковкой.

Победителей оценят по нескольким критериям — дальности спуска, оригинальности санок и представлению перед стартом. Команды-победители получат ценные подарки. Конкурс «Battle сани» начнется в 13:00, а до него пройдет традиционный заезд на «армейских» тазах. Зарегистрироваться можно прямо на месте. Для этого необходимо прийти к 12:00 к тюбинговой горке вместе с тазами, которые необходимо принести с собой. Участникам нужно будет разукрасить. Баллончики с краской можно получить на месте.

Всю необходимую информацию можно получить в дирекции парка «Сокольники» по телефону: +7 (926) 351-72-78 или в группе организаторов в социальной сети «В контакте».

А гости парка «Кузьминки» смогут принять участие в «картонной» битве. Она пройдет на главной площади. Орудия и защиту участники смогут сделать самостоятельно на мастер-классе. Им покажут, как из плотной бумаги изготовить обмундирование настоящего рыцаря — щит, шлем и меч. Сбор гостей в 13:00. Перед битвой состоится праздничный концерт, он начнется в 11:00 в актовом зале (справа от здания администрации в центральной части парка).

Парки, в которых можно отметить 23 февраля:

— Парк Горького (13:00, главный вход в Парк Горького);

— парк искусств «Музеон» (12:00, 15:00, главный вход в Парк Горького);

— парк «Сокольники» (09:00–15:00, тюбинговая горка «Всепогорка»);

— парк «Зарядье» (12:00–18:00, территория парка и павильон «Заповедное посольство»);

— сад «Эрмитаж» (14:00–18:00, искусственный каток);

— сад имени Баумана (18:00–22:00, «КиноКаток»);

— Перовский парк (12:00–15:00, главная сцена);

— усадьба Деда Мороза (12:00–15:00, главная площадь);

— Таганский парк (11:00–14:00, главная площадь);

— парк «Кузьминки» (11:00–19:00, главная площадь и актовый зал);

— парк Победы на Поклонной горе (13:00–17:00, детская площадка неподалеку от фонтанов);

— Измайловский парк (14:00–16:00, центральная площадь);

— ландшафтный парк «Митино» (14:00–18:00, Фестивальная площадь, рядом с домом 16 на Пенягинской улице);

— парк «Красная Пресня» (11:00–16:00, футбольное поле);

— парк «Северное Тушино» (14:00–18:00, главная площадь);

— парк «Фили» (16:00–19:00, главная сцена парка);

— Воронцовский парк (15:00–19:00, главная сцена и Итальянский сад);

— Лианозовский парк (13:00–17:00, главная сцена);

— Бабушкинский парк (14:00–18:00, танцевальная площадка, Зеленый театр).