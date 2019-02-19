Здесь выступали Высоцкий, Рихтер и Ахмадулина: Курчатовский дом культуры признали памятником архитектуры

Двухэтажное здание построено в конце 1940-х годов в стиле советского монументального классицизма. Это типичный образец домов культуры того времени.

Здание Дома культуры (ДК) Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Двухэтажное здание возвели в 1949 году в стиле советского монументального классицизма по типовому проекту мастерской Академпроекта. Эта организация занималась строительством объектов Академии наук СССР — научно-исследовательских институтов, обсерваторий, жилых домов, производственных мастерских, а также дачных поселков для ученых. Руководил мастерской знаменитый архитектор Алексей Щусев . Сейчас здание по-прежнему принадлежит Курчатовскому институту, однако теперь носит название «Дом ученых имени Анатолия Александрова».

«Это здание — характерный образец домов культуры 1940–1950-х годов. Примечательно, что фасады строения, а также его интерьеры полностью сохранили свой первоначальный вид. Главный вход украшен классическим портиком с четырьмя колонами. По бокам от него расположены две лестницы с балюстрадами. Боковой фасад Дома культуры также отделан декоративной балюстрадой, а внутри, в фойе и зрительном зале, можно увидеть колонны, люстры и лепной декор. Кстати, сквер вокруг здания, разбитый в середине прошлого столетия, со времени своего создания практически не изменился», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

В 1998-м ДК был переименован в автономную некоммерческую организацию «Курчатовский центр культуры», а в 2016— м стал называться Домом ученых имени Анатолия Александрова, долгое время возглавлявшего институт.

Как добавил Алексей Емельянов, после присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения Дом культуры НИЦ «Курчатовский институт» находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия и после согласования с ним.

Алексей Викторович Щусев (1873–1949) — заслуженный архитектор СССР, академик Академии наук СССР. Окончил Высшее художественное училище при Императорской академии художеств. До революции 1917 года в основном занимался росписью иконостасов, реставрацией и строительством церквей. Одна из его знаковых работ — Покровский храм Марфо-Мариинской обители (улица Большая Ордынка, дом 34), построенный в неорусском стиле. В этом же стиле он спроектировал «восточные ворота» Москвы — Казанский вокзал.

В советское время Алексей Щусев принимал участие в разработке планировки Парка Горького. Также по его проектам возвели Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади, здание НКВД (ныне — ФСБ ) на Лубянской площади (улица Большая Лубянка, дом 2), а также гостиницу «Москва» (улица Охотный Ряд, дом 2) и Большой Москворецкий мост.

В 1946 году учредил Научно-исследовательский музей архитектуры, получивший его имя. Алексей Щусев умер в Москве 24 мая 1949 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

Какие еще памятники получили охранный статус

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

В феврале охранный статус получил генеральский жилой дом на Смоленской набережной. Монументальное 12-этажное здание было построено в стиле сталинский ампир в 1950-х годах и является типичном образцом жилой застройки того времени. Многоквартирный, предназначенный для генеральского состава Советской армии. Однако в нем жили не только военачальники, но и артисты и ученые.