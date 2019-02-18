Первые беспилотные поезда появятся в 2019 году

Генеральный директор 2050. digital Игорь Бевзюк в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал News.ru, когда в России будут запущены первые беспилотные поезда

«Мы ожидаем, что первый локомотив без участия машиниста поедет в середине следующего года. Это произойдёт на центральном пассажирском кольце в Москве», — заявил Бевзюк.

Он также отметил, что у компании есть второе направление по беспилотным локомотивам — это маневровые локомотивы.

«Огромное количество промпредприятий внутри себя перевозят грузы из цеха в цех и т. д. В августе этого года такого рода гибридные локомотивы в беспилотном исполнении мы продемонстрируем на выставке «Экспо 1520» в Щербинке. Это будет гибридный локомотив ТМ31Г. И в следующем году мы его уже отправим на международную выставку в Германию», — рассказал гендиректор 2050.digital.

Бевзюк уточнил, как изменятся профессиональные обязанности машинистов.

«Сегодня машинисты физически сидят в кабине локомотива. Завтра у них будет две функции. Одна часть машинистов будет осуществлять контроль и исполнение технологических процессов, когда машинист из диспетчерской, удаленно смотрит за состоянием тех или иных агрегатов и дистанционно управляет. Другая часть переквалифицируется в контролёров технологического процесса, которые будут осуществлять диспетчеризацию взаимодействия, т. е. когда один локомотив с другим локомотивом имеют возможность поменяться какими-то задачами», — констатировал собеседник News.ru.

2050.Digital — крупнейшая российская группа компаний, занимающаяся цифровизацией отечественного машиностроения.