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Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 23 февраля 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Парковка на улицах Москвы будет бесплатной в День защитника Отечества, 23 февраля.
Оплачивать стоянку не нужно будет, в том числе и на улицах, где действует тариф 380 рублей в час, сообщили ТАСС в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
"Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 23 февраля. Оплачивать парковку будет не нужно в том числе и на улицах, где действует тариф 380 рублей в час. Обращаем ваше внимание, что плоскостные парковки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме. Мы просим автомобилистов быть внимательными при передвижении по городу, соблюдать правила дорожного движения и оставлять автомобили только в разрешенных местах, неправильно припаркованный автомобиль может создать аварийно-опасную ситуацию для других участников дорожного движения и пешеходов", — сказал собеседник агентства.
С 15 декабря 2018 года в Москве действуют новые правила оплаты парковки, а также обновленные тарифы. Такие меры были приняты исходя из загруженности улиц на основе рекомендаций экспертов. В частности, время на оплату парковочного места сократилось с 15 до 5 минут. Кроме того, на 237 улицах преимущественно в центре города начал действовать повышенный тариф 380 рублей в час, а парковка на них стала платной по воскресеньям.
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