На закрытом участке красной ветки метро заменят шпалы

Первый замначальника московского метрополитена Дмитрий Дощатов заявил, что участок Сокольнической линии закрыли для уборки станций и замены шпал.

«Также проводится глубокая ревизия систем вентиляции, кондиционирования, мы заменили семь километров силового кабеля», — передаёт слова Дощатова ТАСС.

Он также отметил, что благодаря появившемуся окну специалисты смогут обновить съезд на станции «Бульвар Рокоссовского», что ускорит оборот подвижного состава и обезопасит пассажиров, сообщает «Москва 24».

Как ранее писал News.ru, пять станций Сокольнической линии столичного метро закрыли до 24 февраля в связи с работами по строительству Большой кольцевой линии метро.