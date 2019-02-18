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На закрытом участке красной ветки метро заменят шпалы 

News.ru 3 часа назад
Фото: Авилов Александр/АГН"Москва"
Первый замначальника московского метрополитена Дмитрий Дощатов заявил, что участок Сокольнической линии закрыли для уборки станций и замены шпал.
«Также проводится глубокая ревизия систем вентиляции, кондиционирования, мы заменили семь километров силового кабеля», — передаёт слова Дощатова ТАСС.
Он также отметил, что благодаря появившемуся окну специалисты смогут обновить съезд на станции «Бульвар Рокоссовского», что ускорит оборот подвижного состава и обезопасит пассажиров, сообщает «Москва 24».
Как ранее писал News.ru, пять станций Сокольнической линии столичного метро закрыли до 24 февраля в связи с работами по строительству Большой кольцевой линии метро.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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