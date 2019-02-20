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Капитальный ремонт проведут в четырех отделах полиции Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба столичного департамента капитального ремонта проинформировала о начале комплексных работ в четырех корпусах полиции города.
— Департамент капитального ремонта Москвы приступил к работам по капитальному ремонту четырех объектов ГУ МВД России по Москве. Это здания действующих отделов МВД России по Басманному району, а также районам Косино-Ухтомское, Преображенское и Рязанский, — указано в предоставленном сообщении.
Существующие помещения будут перепланированы для более комфортного размещения сотрудников на своих рабочих местах. Кроме того, планируется организовать комнату для приема пищи, спортивные залы и классы службы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Специалисты проведут, в том числе, замену инженерных коммуникаций, систем кондиционирования, вентиляции и радиофикации.
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Новости Москвы , МВД , АГН "Москва" , Москва
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