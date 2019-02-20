Капитальный ремонт проведут в четырех отделах полиции Москвы

Пресс-служба столичного департамента капитального ремонта проинформировала о начале комплексных работ в четырех корпусах полиции города.

— Департамент капитального ремонта Москвы приступил к работам по капитальному ремонту четырех объектов ГУ МВД России по Москве. Это здания действующих отделов МВД России по Басманному району, а также районам Косино-Ухтомское, Преображенское и Рязанский, — указано в предоставленном сообщении.

Существующие помещения будут перепланированы для более комфортного размещения сотрудников на своих рабочих местах. Кроме того, планируется организовать комнату для приема пищи, спортивные залы и классы службы, сообщает Агентство городских новостей «Москва»

Специалисты проведут, в том числе, замену инженерных коммуникаций, систем кондиционирования, вентиляции и радиофикации.