Ленинский проспект перекроют в Москве до середины лета

Москве с 21 февраля по 30 июня автомобильное движение на дублере Ленинского проспекта ограничат. Причина прокладка тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

«Ограничения движения в связи со строительством участка Большой кольцевой линии метро будут действовать на участке дублера Ленинского проспекта в районе дома 1А на улице Удальцова с 21 февраля по 30 апреля круглосуточно», — говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Движение от дома 1А на улице Удальцова до дома 92 на Ленинском проспекте движение будет ограничено с 21 февраля по 30 мая круглосуточно, а с 1 марта по 30 мая движения ограничат на участке от дома 92 до дома 94А. На участке же от дома 94А до дома 102 движение будет ограничено с 11 марта по 30 июня круглосуточно на одной полосе с организацией приоритетного права проезда. На дублере Ленинского проспекта в районе дома 99 движение ограничат частично на одной полосе с 1 апреля по 30 июня.

Как сообщал ранее News.ru, стало известно, когда откроют после капремонта тоннель под Триумфальной площадью в Москве. Полноценное движение в путепроводе власти намерены возобновить в апреле 2019 года.