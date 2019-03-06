Около 30 московских парков проведут масленичные гуляния

Мастер-классы по росписи блинов, метание валенка, изготовление кукол-оберегов и другие забавы ожидают посетителей московских парков в рамках масленичных гуляний. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Праздничную программу на Масленицу подготовили в 29 парках столичного Департамента культуры. Большинство мероприятий в зонах отдыха пройдет 10 февраля. Гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по росписи блинов, попробовать свои силы в перетягивании каната и в других состязаниях. В десяти парках праздник завершится сожжением чучела, что символизирует уход зимы", — говорится в сообщении.

В частности, в парке "Сокольники" праздничные гулянья будут проходить 9 и 10 марта, гости смогут поучаствовать в перетягивании каната и метании валенка на дальность, а также в соревнованиях по командным лыжам, каждая пара которых рассчитана на трех-четырех человек. Для желающих также устроят эстафетные соревнования "Пронеси блин на сковороде". Завершат проводы зимы сожжением двухслойной четырехметровой матрешки, причем, сгорит верхний слой, на котором нарисовано мрачное лицо, а нижний — с веселым лицом — будет несгораемым.

В Парке Победы на Поклонной горе для гостей пройдут традиционные народные игры и мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, соревнования по метанию метлы. Фигура Масленицы там будет пиротехнической, она будет состоять из трех колец с вращающимися искристыми фонтанами, а во время сожжения вокруг нее будут гореть 40 фейерверков. Всего в шести зонах отдыха, в том числе, также в Бабушкинском парке и саду имени Баумана, сожжение чучела сделают пиротехническим шоу.

Присоединится к празднованию Масленицы и ВДНХ. Там по случаю гуляний робот Блинопек с 6 по 10 марта в павильоне № 2 "Робостанция" будет угощать посетителей блинами. Ожидается, что до конца Масленой недели он испечет более 400 порций этого блюда. Также в Выставочном центре будут организованы десятки бесплатных мастер-классов, праздничные шествия, концерты и традиционная масленичная ярмарка.

Фестиваль "Московская Масленица"

Как сообщалось, проводить зиму в столице можно также на 24 площадках традиционного фестиваля "Московская Масленица", который проходит в разных районах города до 10 марта. На фестивале испекут более 60 видов блинов с 150 начинками и топингами. Гостей также ждут более 200 спектаклей и около 150 концертов.