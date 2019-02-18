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В Москве опять «заминировали» около 10 объектов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
За последние полчаса поступили сообщения о минировании порядка 10 объектов в Москве, передает ТАСС.
Как сообщили в правоохранительных органах, неизвестные заявили об угрозах взрывов в нескольких торговых центрах, школах и детских садах. В настоящее время оперативные службы проверяют информацию, ведется эвакуация из зданий.
На данный момент кинологи никаких подозрительных предметов не обнаружили, проверки продолжаются.
В последнее время участились атаки телефонных террористов на всей территории РФ. Ни по одному адресу угроза взрыва не подтвердилась.
В ряде случаев установлено, что звонки с угрозами взрывов осуществлялись из-за рубежа.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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