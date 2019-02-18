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В Москве пройдут дни открытых дверей поисковых отрядов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Поисковое движение России
Дни открытых дверей в поисковых отрядах города Москвы пройдут с 18 по 28 февраля, говорится в сообщении на портале "Поисковое движение России". Акция, приуроченная к Дню защитника Отечества, проводится во второй раз.
Московские поисковики проведут встречи с жителями города, организуют передвижные выставки и уроки мужества в образовательных учреждениях. В рамках акции любой желающий может встретиться с командирами и инструкторами московских поисковых отрядов, руководителями региональных объединений, членами регионального совета ООД "Поисковое движение России". Гости дней открытых дверей узнают, как стать участником действующего поискового отряда или создать отряд, познакомятся с региональными и общероссийскими проектами по увековечению памяти погибших при защите Отечества, посетят бесплатные экскурсии в общественных музеях московских поисковых отрядов.
Кроме того, участники акции получат возможность составить заявку на поиск сведений о военнослужащем, погибшем или пропавшем без вести в годы ВОВ.
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