Минтранс разработал новые правила оплаты поездок на электричках и метро

МОСКВА , 18 фев — РИА Новости . Полная стоимость поездки на электричке с пересадкой на метро при оплате с электронного устройства или картой может списываться на выходе из транспорта, а не на входе, следует из сообщения Минтранса РФ

Соответствующий приказ министерства зарегистрирован Минюстом . Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев , добавляется в сообщении, уточнил, что приказ разработан в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД).

"Оплата поездок, предполагающих пересадку с пригородной электрички на метро, станет удобней. Теперь, если маршрут имеет остановочные пункты, позволяющие осуществить пересадку на метрополитен, при использовании современных средств оплаты будет фиксироваться начало и окончание поездки. За счет этого полная стоимость поездки может списываться не на входе, а на выходе из транспорта", — говорится в сообщении Минтранса РФ в понедельник.

Это, в частности, удобно для пассажиров, меняющих свои планы в ходе поездки, поясняют в министерстве. «Пассажиры смогут, зафиксировав начало поездки, не беспокоиться об оплате до конца маршрута, включающего пересадку на метро», — добавляется в сообщении.

Предусмотрена возможность оплачивать такие поездки бесконтактной смарт-картой, транспортной картой, платежной картой или электронным устройством с использованием автоматизированных систем на всей территории России.