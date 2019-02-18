Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Космонавт Леонов покинул Россию
Космонавт Леонов покинул Россию

Минтранс разработал новые правила оплаты поездок на электричках и метро 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Полная стоимость поездки на электричке с пересадкой на метро при оплате с электронного устройства или картой может списываться на выходе из транспорта, а не на входе, следует из сообщения Минтранса РФ.
Соответствующий приказ министерства зарегистрирован Минюстом. Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев, добавляется в сообщении, уточнил, что приказ разработан в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД).
"Оплата поездок, предполагающих пересадку с пригородной электрички на метро, станет удобней. Теперь, если маршрут имеет остановочные пункты, позволяющие осуществить пересадку на метрополитен, при использовании современных средств оплаты будет фиксироваться начало и окончание поездки. За счет этого полная стоимость поездки может списываться не на входе, а на выходе из транспорта", — говорится в сообщении Минтранса РФ в понедельник.
Это, в частности, удобно для пассажиров, меняющих свои планы в ходе поездки, поясняют в министерстве. «Пассажиры смогут, зафиксировав начало поездки, не беспокоиться об оплате до конца маршрута, включающего пересадку на метро», — добавляется в сообщении.
Предусмотрена возможность оплачивать такие поездки бесконтактной смарт-картой, транспортной картой, платежной картой или электронным устройством с использованием автоматизированных систем на всей территории России.
Последние новости
В центре Донецка прогремели три взрыва Заявления США Мюнхен встретил гробовым молчанием В израильском аэропорту задержали 140 граждан Украины
Комментарии
Новости Москвы , Владимир Токарев , Минюст РФ , Минтранс РФ , РИА Новости , Москва
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Космонавт Леонов покинул Россию
Общество Наука и техника
США предложили продать штат
США В мире
Нетрезвая пассажирка устроила скандал в лайнере
Общество Происшествия
Галустян и Дудь попали в видео нижегородской «училки»
Шоу-бизнес
Соловьев ответил на обвинения Горринга
Общество
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Происшествия
«Дядя уже давно стоит в урне»: что нового в деле Скрипалей
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение