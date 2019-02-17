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«Мосгортранс» попросил москвичей пораньше выехать на работу 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты ГУП "Мосгортранс" рекомендовали жителям восточных районов Москвы заранее выезжать из дома на работу из-за закрытых станций Сокольнической линии метрополитена.
Пять станций Сокольнической линии на участке от "Красносельской" до "Бульвара Рокоссовского" закрыты с 16 по 24 февраля для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).
"Завтра рабочий день. Хотим напомнить, пять станций Сокольнической линии закрыты (строят новую линию метро). Всю неделю для жителей востока Москвы: МЦК, другие линии, наземные маршруты. Лучше раньше лечь спать, раньше встать, раньше выйти из дома", — говорится в сообщении "Мосгортранса" в Twitter.
Как сообщалось ранее, на время закрытия станций будут работать специальные компенсационные наземные маршруты, а в прилегающих районах действует изменённая схема движения транспорта для обеспечения приоритетного проезда для городских автобусов и трамваев. Проезд личного транспорта, в том числе такси, по ним запрещен. Проезд жителей к домам обеспечивается сотрудниками ГИБДД при наличии подтверждающих документов.
Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" заработают в обычном режиме 25 февраля в 05.30 мск.
Большая кольцевая линия (рабочее название — Третий пересадочный контур) — новая строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначена номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. Ожидается, что в будущем она включит в себя Каховскую линию.
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Новости Москвы , ГИБДД , Москва
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