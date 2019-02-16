К Сокольнической линии подключат четыре станции

Участок Сокольнической линии метро от «Юго-Западной» до «Саларьево» могут закрыть 3 марта. Это необходимо сделать для подключения новых станций красной ветки — «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Об этом в субботу, 16 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

— Отключение участка займет один день, — пояснил заммэра.

Это необходимо для тестирования всех систем и обкатки поездов. напомним, что технический пуск нового участка Сокольнической линии метро «Саларьево» — «Коммунарка» уже прошел зимой. Запустить движение по участку планируется в апреле-мае. Свои станции метро получат жители деревни Картмазово, Прокшино, поселка Коммунарка и других населенных пунктов Новой Москвы. Разгрузится станция метро «Бунинская аллея» Бутовской линии.

Благодарю приходу еще четырех станций городской подземки на присоединенные территории жители ТиНАО смогут экономить на поездках до часа в день. Оставить личный транспорт они могут на перехватывающих парковках, а далее — пересесть на метро.