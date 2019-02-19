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Собянин утвердил проект планировки участка Кожуховской линии метрополитена 

Москва24 + ещё 6 1 час назад
Фото: москва/24
Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки Кожуховской линии столичного метрополитена. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.
В документе говорится, что проект предусматривается строительство Кожуховской линии метрополитена от станции "Авиамоторная" до станции "Некрасовка". Проектируемый участок имеет протяженность 8,6 километра. Предусматривается проложить под территорией района Выхино-Жулебино Москвы, пересекая Московскую кольцевую автомобильную дорогу, вдоль ул. Ферганская и Рязанского проспекта, пересекая 2-й Грайвороновский проезд, далее вдоль Рязанского проспекта и до пересечения Малого кольца Московской железной дороги с Горьковским направлением Московской железной дороги.
Также предусматривается строительство четырех станций с рабочими названиями: "Юго-Восточная", "Окская улица", "Стахановская улица" и "Нижегородская улица".
В 2019 году в Москве планируется открыть четырнадцать станций метро планируется открыть в столице в новом году. Как сообщал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, многие из проектов уже близятся к завершению. Участок Новокосино — Некрасовка откроют к апрелю, в первом полугодии москвичи проедут и от "Саларьево" до "Коммунарки". В конце года завершат участок Кожуховской линии от станции "Косино" до станции "Авиамоторная".
В 2018 году в столице было открыто 17 новых станций подземки, 33 километра путей и два депо. Это рекордные показатели за всю историю метростроения. Теперь добираться до работы и учебы стало удобнее еще миллиону москвичей. Запущено движение по Большой кольцевой линии, а также по северному участку Люблинско-Дмитровской линии. 450 тысяч горожан получили метро рядом с домом. Среди самых сложных и важных проектов — станция "Беломорская" Замоскворецкой линии. Впервые в планах она возникла еще в конце 1950-х годов. Пассажиропоток этой станции составит более 100 тысяч человек в сутки.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , СЕРГЕЙ СОБЯНИН , Правительство Москвы , Москва
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