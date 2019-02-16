От Ярославского до Дмитровского шоссе: когда построят еще один участок Северо-Восточной хорды

Работы планируют закончить в течение трех лет.

В столице началось строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что рабочие освободили более 80 процентов территории для строительства. На отдельных участках стройка уже началась.

«Мы считаем, что такой сложнейший участок Северо-Восточной хорды построим полностью в течение трех лет», — заявил Марат Хуснуллин.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М11 Москва — Санкт-Петербург с Косинской эстакадой (а именно с развязкой на пересечении МКАД с магистралью Вешняки — Люберцы). Дорога соединит крупнейшие автомагистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе.

С хорды можно будет выехать на 15 крупных московских улиц, в том числе на Фестивальную и Сельскохозяйственную, Березовую аллею, в 3-й Нижнелихоборский проезд, на улицы Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности, Паперника и другие.

Северо-Восточная хорда позволит личному и общественному транспорту подъезжать к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и МЦК, а также платформам Савеловского и Казанского направлений Московской железной дороги.

Протяженность основной трассы Северо-Восточной хорды составит около 35 километров.