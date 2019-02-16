Тысячи шпал заменят в московском метро

Около трёх тысяч человек уложат три тысячи новых шпал на временно закрытом участке Сокольнической линии метрополитена. Срок службы новых элементов составит примерно 50 лет, рассказал начальник дирекции инфраструктуры транспортной системы Дмитрий Дощатов.

«Время, пока будут закрыты станции, мы используем, чтобы привести в порядок нашу действующую инфраструктуру», — рассказал он.

Также планируется заменить перекрёстный съезд на «Бульваре Рокоссовского» и привести в порядок станции и вестибюли, передаёт АГН «Москва»

На выполнение задуманного понадобится порядка трёх дней, отметил он.

Ранее News.ru сообщал, что пять станций Сокольнической линии столичного метро закрыли до 24 февраля в связи с работами по строительству Большой кольцевой линии метро. Вплоть до 25 февраля будет действовать бесплатный маршрут автобуса КМ и трамвай № 13, за проезд в котором также не потребуется платить.