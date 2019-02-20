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Из Москвы запустят более 40 дополнительных поездов в мартовские праздники 

RT на русском + ещё 20 1 час назад
Фото: РИА Новости
Поезда дальнего следования, отправляющиеся из Москвы, совершат более 40 дополнительных рейсов в мартовские праздники, сообщает m24 со ссылкой на сайт МЖД.
Речь идёт о таких направлениях, как Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Киров, Самара, Уфа, Кострома, Воронеж, Ижевск, Белгород, Тамбов, Саратов.
Кроме того, перенесена дата отправления поезда №602 Москва — Рыбинск — с 6 на 7 марта.
Ранее НСН сообщала, что более 400 тыс. человек перевезено поездами «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург в январе 2019 года.
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