Из Москвы запустят более 40 дополнительных поездов в мартовские праздники

Поезда дальнего следования, отправляющиеся из Москвы , совершат более 40 дополнительных рейсов в мартовские праздники, сообщает m24 со ссылкой на сайт МЖД.

Речь идёт о таких направлениях, как Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Киров, Самара, Уфа, Кострома, Воронеж, Ижевск, Белгород, Тамбов, Саратов.

Кроме того, перенесена дата отправления поезда №602 Москва — Рыбинск — с 6 на 7 марта.

Ранее НСН сообщала, что более 400 тыс. человек перевезено поездами «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург в январе 2019 года.