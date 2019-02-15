Строящиеся перегоны московского метро показали на карте

На карте Москвы появились отметки со строящимися перегонами метро. Их можно посмотреть на сервисе « Яндекс . Карты».

Яндекс Карты

На спутниковых снимках города желтым цветом отмечен оставшийся путь для проходки, зеленым — пройденные участки, а серым помечены те места, где работы не ведутся. Актуальные данные о ходе работ еженедельно публикуются на форуме «Наш транспорт».

В сентябре 2018 года была представлена 3D-схема станций Московского метрополитена. Модель построена на основе общедоступных координат станций метро и глубин их заложения. Судя по схеме, выше всех в пространстве находятся станции «Теплый стан», «Коньково» и «Беляево» Калужско-Рижской линии, ниже всех — «Киевская» Кольцевой линии и «Парк Победы».