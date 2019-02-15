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Строящиеся перегоны московского метро показали на карте 

Мослента 38 минут назад
Фото: РИА Новости
На карте Москвы появились отметки со строящимися перегонами метро. Их можно посмотреть на сервисе «Яндекс. Карты».
Яндекс Карты
На спутниковых снимках города желтым цветом отмечен оставшийся путь для проходки, зеленым — пройденные участки, а серым помечены те места, где работы не ведутся. Актуальные данные о ходе работ еженедельно публикуются на форуме «Наш транспорт».
В сентябре 2018 года была представлена 3D-схема станций Московского метрополитена. Модель построена на основе общедоступных координат станций метро и глубин их заложения. Судя по схеме, выше всех в пространстве находятся станции «Теплый стан», «Коньково» и «Беляево» Калужско-Рижской линии, ниже всех — «Киевская» Кольцевой линии и «Парк Победы».
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