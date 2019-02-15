Девять мостов начнут строить в Москве в 2019 году

Москве в 2019 году начнется строительство девяти мостов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы в пятницу, 15 февраля.

Глава департамента строительства города Андрей Бочкарев уточнил, что проектно-изыскательские работы находятся на завершающей стадии. Ожидается, что мосты введут в эксплуатацию до конца 2020 года.

В частности, планируется строительство четырех мостов через реки Лихоборку и Яузу. Они будут располагаться в районах Свиблово и Останкинский на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Одно из сооружений появится в рамках реконструкции Сельскохозяйственной улицы.

Еще один мост на три полосы построят по основному ходу Южной рокады на участке от Шоссейной до Каспийской улицы. На участке Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца возведут мост над рекой Нищенкой.

Еще один мост — через старое русло Москвы-реки — соединит набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062 с дорожной сетью в южной части территории бывшего завода имени И. А. Лихачева . В рамках реконструкции Волоколамского шоссе планируется строительство моста через реку Сходню.

Бирюков отметил, что таким образом будут созданы поперечные связи между районами столицы.