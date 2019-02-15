Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: 450 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за сутки 

Вести Подмосковья + ещё 6 50 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Более трех тысяч самосвалов задействованы в уборке дорог, дворов и пешеходных зон Москвы от снега, сообщили в пресс-службе Мэра и Правительства столицы.
Работы по очистке города ведутся круглосуточно. Пункты утилизации снега работают без перерывов и выходных. С начала зимы было утилизировано более 22 миллионов кубометров снега.
Особый контроль за очисткой кровли от наледи и снега ведут столичные коммунальные службы.
«Задействовано 3822 бригады в составе 12 тысяч человек, которые прошли специальное обучение и имеют необходимую экипировку», — заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Вести Подмосковья: последние новости
Девять мостов появятся в столице Жители столицы смогут понаблюдать за сближением Венеры и Сатурна На станции Нахабино реконструируют железнодорожную инфраструктуру
Новости Москвы , Петр Бирюков , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение