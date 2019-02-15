Погода в Москве: 450 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за сутки

Более трех тысяч самосвалов задействованы в уборке дорог, дворов и пешеходных зон Москвы от снега, сообщили в пресс-службе Мэра и Правительства столицы.

Работы по очистке города ведутся круглосуточно. Пункты утилизации снега работают без перерывов и выходных. С начала зимы было утилизировано более 22 миллионов кубометров снега.

Особый контроль за очисткой кровли от наледи и снега ведут столичные коммунальные службы.