Более трех тысяч самосвалов задействованы в уборке дорог, дворов и пешеходных зон Москвы от снега, сообщили в пресс-службе Мэра и Правительства столицы.
Работы по очистке города ведутся круглосуточно. Пункты утилизации снега работают без перерывов и выходных. С начала зимы было утилизировано более 22 миллионов кубометров снега.
Особый контроль за очисткой кровли от наледи и снега ведут столичные коммунальные службы.
«Задействовано 3822 бригады в составе 12 тысяч человек, которые прошли специальное обучение и имеют необходимую экипировку», — заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.