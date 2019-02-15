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Власти Москвы в 2019 году запустят для экспорта новый бренд Created in Moscow 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московские власти в 2019 году запустят новый бренд для развития экспорта под названием Created in Moscow ("Создано в Москве"), в который войдут услуги и продукция дизайнерских компаний, модной индустрии и образовательной сферы. Об этом сообщил в пятницу ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи Кирилл Ильичев — глава Московского экспортного центра (МЭЦ), подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы.
"Мы запустим в пилотном режиме каталог Created in Moscow в первом квартале этого года, до конца марта мы точно уже начнем работать. Планируем этот "зонтичный" бренд распространить на все, что вывозится за пределы России. Туда будут входить дизайн, мода, образовательные услуги", — сказал он.
У Москвы уже есть бренд под названием Made in Moscow ("Сделано в Москве"), в рамках которого за рубежом представляется продукция московских экспортно ориентированных компаний.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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