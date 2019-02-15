Жители и гости российской столицы в понедельник, 18 февраля, смогут наблюдать сближение Сатурна и Венеры.
Как сообщили в пресс-службу Московского планетария, планеты будет разделять всего один градус.
Отмечается, что посмотреть на это явление можно будет с 6 утра до 7 часов 30 минут, на юго-востоке города.
— Этот утренний дуэт будет наблюдать Юпитер и красный Антарес, — сказано в сообщении.
Кроме того, в текущем году произойдет два сближения Сатурна и Венеры: 18 февраля в утреннее время и вечером 11 декабря, передает агенство городских новостей «Москва».