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В Москве начались работы по реконструкции станции МЖД Нахабино 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работы по реконструкции начались на железнодорожной станции Нахабино Рижского направления МЖД в рамках реализации проекта второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Нахабино — Подольск. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.
"Работы будут проводиться поэтапно. В настоящее время железнодорожники приступили к выносу коммуникаций и начальным земельным работам для строительства конкорса (зала для пассажиров).
Согласно проекту, в Нахабине вместо двух пригородных платформ построят три новые и возведут надземный пешеходный переход", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для удобства маломобильных пассажиров станцию оснастят эскалаторами, лифтами, а также специальной навигацией для слабовидящих людей. Кроме того, планируется построить дополнительные главные пути для приема и отправки поездов, а также развить инженерные сети и коммуникации.
Протяженность МЦД-2 Нахабино — Подольск составит 80 км, на диаметре будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные направления железной дороги и две — на МЦК. В рамках реализации проекта запланировано строительство новых остановочных пунктов на Рижском и Курском направлениях МЖД и модернизация существующей пассажирской и железнодорожной инфраструктуры.
Московские центральные диаметры — транспортный мегапроект ОАО "РЖД" и правительства Москвы, он предполагает запуск движения пригородно-городских поездов, маршруты которых свяжут расположенные в противоположных частях Подмосковья города, а пролегать будут через центр столицы. График работы МЦД будет таким же, как и у метро — с 05:30 до 01:00, а интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. Первые два диаметра — МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск будут запущены для пассажиров в конце 2019 — начале 2020 года.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , РЖД , Москва , Нахабино , Подольск
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