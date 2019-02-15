В Москве начались работы по реконструкции станции МЖД Нахабино

Работы по реконструкции начались на железнодорожной станции Нахабино Рижского направления МЖД в рамках реализации проекта второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Нахабино — Подольск . Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"Работы будут проводиться поэтапно. В настоящее время железнодорожники приступили к выносу коммуникаций и начальным земельным работам для строительства конкорса (зала для пассажиров).

Согласно проекту, в Нахабине вместо двух пригородных платформ построят три новые и возведут надземный пешеходный переход", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для удобства маломобильных пассажиров станцию оснастят эскалаторами, лифтами, а также специальной навигацией для слабовидящих людей. Кроме того, планируется построить дополнительные главные пути для приема и отправки поездов, а также развить инженерные сети и коммуникации.

Протяженность МЦД-2 Нахабино — Подольск составит 80 км, на диаметре будет 13 пересадок на метро, шесть — на радиальные направления железной дороги и две — на МЦК. В рамках реализации проекта запланировано строительство новых остановочных пунктов на Рижском и Курском направлениях МЖД и модернизация существующей пассажирской и железнодорожной инфраструктуры.