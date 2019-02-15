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Хлебозавод в районе Ново-Переделкино реконструируют 

Москва меняется + ещё 4 4 часа назад
Фото: stroi.mos.ru
Хлебозавод в районе Ново-Переделкино реконструируют. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Площадь завода увеличится почти в два раза — до 24 тыс. кв. метров. Производственную часть расширят, на территории появятся дополнительные склады для продукции. Новые корпуса выполнят в стилистике существующих зданий: фасады облицуют панелями светлых тонов с отличительной деталью в виде красной полосы по периметру. Цоколь главного фасада отделают серыми панелями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проектировщики планируют благоустроить и дополнительно озеленить прилегающую территорию.
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