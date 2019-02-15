Памятник конструктивизма: гараж-подкову на Новорязанской улице отреставрируют

Здание возвели в 30-х годах прошлого века по проекту одного из родоначальников советского авангарда архитектора Константина Мельникова и знаменитого инженера Владимира Шухова

Гараж для грузовых машин на Новорязанской улице ждет реставрация. Департамент культурного наследия города Москвы согласовал проект первого этапа работ, который планируется начать в этом году.

Гараж был возведен по проекту знаменитого архитектора Константина Мельникова в 1929–1931 годах. Комплекс выдержан в стиле конструктивизм и состоит из двух корпусов (Новорязанская улица, дом 27, строения 1 и 3). Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Работы будут проводиться под контролем Мосгорнаследия.

Гараж полукруглой формы, похожий на подкову, стал очередным экспериментом Константина Мельникова. Архитектор получил заказ, когда регистрировал свой патент на прямоточную систему проектирования гаражей. По задумке автора, каждая машина попадала внутрь, занимала свое место и выезжала, двигаясь только вперед. Принцип, изобретенный Мельниковым, позволял более эффективно использовать пространство.

«Архитектор спроектировал гараж в виде подковы. Грузовики въезжали с Новорязанской улицы через торцы здания, а выезжали с противоположной стороны. Благодаря такому решению пространства внутри могло одновременно помещаться 110 автомобилей. Другая интересная особенность сооружения — металлические перекрытия внутри полукруглой части. Конструкции, которые придумал знаменитый инженер Владимир Шухов, опираются только на внешние стены. В результате в гараже появлялось место для маневра грузовых машин. В середине дуги было оборудовано отдельное помещение под мастерские», — рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Руководитель ведомства добавил, что на первом этапе специалисты укрепят фундамент и крышу, восстановят кирпичную кладку, демонтируют более поздние пристройки. Затем начнется основная часть реставрации.

Образец конструктивизма

Здание гаража (строение 3) одноэтажное, по всей длине его опоясывает ленточное окно (проемы примыкают друг к другу почти вплотную). Торцевые фасады, выходящие на Новорязанскую улицу, отличает контрастное чередование кирпичной кладки стен и элементов из стекла — стеклоблоков. Центральную часть украшает угловой эркер (выступ) на всю высоту фасада.

Административный корпус (строение 1) имеет п-образную форму и выдержан в той же стилистике, что и гараж. Его отличительной особенностью являются две двухэтажные башни, расположенные с торцов здания.

Облик комплекса неоднократно менялся. Например, первоначально гараж имел 18 въездных ворот, но впоследствии некоторые из них были заложены. Кроме того, снаружи здания появились пристройки, а внутри были оборудованы дополнительные помещения.

Константин Мельников (1890–1974) — советский архитектор, один из родоначальников советского авангарда. Он интересовался гаражным строительством, которое активно развернулось в Москве в 1930-е годы. По проектам Мельникова было возведено несколько зданий для стоянки автомобилей, впоследствии признанных памятниками архитектуры. В их числе гараж на Бахметьевской улице 1927 года постройки. Как и гараж на Новорязанской улице, он создан по прямоточной системе. Другое знаменитое творение Мельникова — гараж Госплана в Лефортове. Здание в виде фары было построено в 1936 году и стало символом завершения эпохи авангарда и конструктивизма в советской архитектуре.

Константин Мельников также проектировал здания столичных домов культуры, например Дома культуры имени И. В. Русакова (1929) или клуба Дорхимзавода имени М. В. Фрунзе (1929). Кроме того, в 1929 году архитектор разработал проект Парка Горького и закончил строительство собственного дома-мастерской в Кривоарбатском переулке. Все эти здания сохранились до наших дней, они являются памятниками архитектуры и яркими примерами советского авангарда.

Владимир Шухов (1853–1939) — русский, советский инженер, архитектор, ученый. Первым в мире применил для строительства зданий и башен гиперболоидные конструкции и металлические сетчатые оболочки. Впоследствии эта практика получила широкое распространение и сегодня используется при строительстве зданий в стиле хай-тек. Кроме того, Шухову принадлежит авторство проектов первых российских нефтепроводов и системы водоснабжения Москвы. К числу наиболее известных произведений архитектора в Москве относится Шуховская башня — металлическая радио— и телебашня, расположенная на улице Шухова рядом с телецентром на Шаболовке. Она построена в 1920–1922 годах и признана памятником архитектуры советского конструктивизма.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в Москве ведется постоянно. Недавно началась реставрация гаража Госплана в Лефортове, там же отреставрируют фасады трехэтажного здания таможни. Это один из немногих домов, построенных на юго-востоке столицы в конце XVIII — начале XIX века и сохранившихся до наших дней. Здание является образцом промышленной эклектики, распространенной в годы активного развития мануфактурного производства в Москве.

Обновление ждет Оранжерейные пруды музея-заповедника «Царицыно». А в Замоскворечье летом этого года завершилась реставрация фасадов главного здания Государственного центрального театрального дома-музея имени А. А. Бахрушина.