Башня с арками, эркеры и морские раковины: жилой дом на Смоленской набережной признали памятником архитектуры

Монументальное здание — образец жилой застройки 1950-х годов. Дом был возведен для генеральского состава Советской армии. Однако в нем жили не только военачальники, но и артисты, ученые.

Генеральский дом на Смоленской набережной пополнил список объектов культурного наследия регионального значения. Монументальное 12-этажное здание было построено в стиле сталинский ампир в 1950-х годах по проекту архитекторов Бориса Бархина, Николая Гайгарова и Моисея Лермана. Многоквартирный дом предназначался для генеральского состава Советской армии. В разное время там жили генерал-полковник авиации Сергея Ушаков, генерал Иван Федюнинский, маршал артиллерии Николай Яковлев , его сын, известный историк-американист Николай Яковлев, артист Андрей Попов , а также балерина Екатерина Максимова . Сегодня здание по-прежнему остается жилым.

«Генеральский дом был спроектирован в 1943 году, однако из-за Великой Отечественной войны строительство отложили, и вернулись к нему лишь в 1950-х годах. Вместе с соседним домом под номером 2а он представляет часть парадной застройки Смоленской набережной. Здание является характерным образцом так называемой сталинской жилой застройки середины прошлого века. До наших дней оно сохранилось в первоначальном виде», — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Главный фасад жилого дома, выходящий на Смоленскую набережную, асимметричен. С северной стороны он украшен невысокой башней с арками. Центр выделен эркерами с лепным декором, а верхнюю часть фасада венчает классический карниз. Над ним возвышаются аттики (декоративные стенки), часть из них по форме напоминает морские раковины. Отдельного внимания заслуживают большие окна первого этажа, украшенные наличниками с изображением цветочных букетов, переплетенных лентами.

Фасад со стороны двора выглядит более скромно. На нем можно увидеть широкие карнизы, кроме того, сохранилось ажурное металлическое ограждение на балконах. В подъездах здания целы оригинальный декор и планировка интерьера: арки с растительным орнаментом, лепные розетки на потолках и карнизы. Лестницы украшены металлическими витыми балясинами с цветочным декором, а полы выложены гранитной плиткой.

Как добавил Алексей Емельянов, после присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения жилой дом на Смоленской набережной находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия и после согласования с ним.

Борис Бархин (1913–1999) — советский архитектор и педагог, заслуженный архитектор РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР по архитектуре (1968), почетный академик Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор архитектуры, до 1943 года проектировал объекты Военпроекта, а во время Великой Отечественной войны занимался проектированием маскировки военных и стратегических объектов. После ее окончания участвовал в разработке генерального плана и реконструкции центра Севастополя.

Моисей Лерман (1905–1993) — советский архитектор, также работал в институте «Военпроект», вместе с Борисом Бархиным и Николаем Гайгаровым принимал участие в проектировании ансамбля жилых домов на Смоленской площади.

Николай Гайгаров (1909–1996) — советский и российский архитектор. В Москве по его проекту был построен Центральный музей Вооруженных сил СССР (сегодня — Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации) на улице Советской Армии (дом 2, строение 1), гостиница «Молодежная» (Дмитровское шоссе, дом 27, корпус 1), а также плавательный бассейн ЦСКА (Ленинградский проспект, дом 39, строение 9).

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

Так, в этом году памятником архитектуры признан бывший жилой дом фабриканта и торговца Густава Келлера, построенный в стиле модерн. Это одно из немногих исторических зданий на Вятской улице, сохранившихся до наших дней.

Памятником архитектуры признали недавно зал с мозаиками в стиле модерн в бывшем доходном доме графа Орлова-Давыдова — его украшает уникальный декор 1907 года. Архитектор-декоратор Эдуард Ниерман создал цветочные мозаики для украшения торгового зала шоколадного магазина Келера, который работал в доме на Никольской в начале прошлого века. Все они выполнены из смальты — кусочков непрозрачного цветного стекла неправильной формы. В их изготовлении участвовал французский художник по стеклу К. С. Пиццагалли, на одном из панно сохранилось его авторское клеймо.

В 2018-м реестр памятников архитектуры пополнил жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Объединенное рабочее строительство» (Обрабстрой). Памятником архитекторы признали также доходный дом московского купца Алексея Дурилина. Он возведен в стиле так называемой русской готики (или псевдоготики), сочетавшей в себе элементы подлинной европейской готики, византийской архитектуры и московского (нарышкинского) барокко.