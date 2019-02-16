Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лужков прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Идея объединения Москвы и Подмосковья позитивна, если рассматривать ее с позиций экономической интеграции, но возможность единого политического управления — предмет отдельного разговора, считает экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Ранее депутат ГД от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации и назвать его "Московская губерния".
"Интеграция — вещь полезная. Важно, чтобы при этом интеграция была связана, в первую очередь, с областью экономики, промышленности, сельского хозяйства, поставок, которые обеспечивают этот регион и продовольствием, и возможностью выполнять работы", — заявил Лужков РИА Новости на просьбу прокомментировать инициативу парламентария.
Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, при этом обратил внимание на вопросы управления.
"Очень важно только определиться со статусом самостоятельности с точки зрения того, как должны выполняться и осуществляться властные полномочия. Это отдельный разговор, который требует, конечно, своего решения, рассмотрения. Но экономически это, безусловно, полезная вещь", — уверен он.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии5
Новости Москвы , Василий Власов , Юрий Лужков , Виталий Мутко , Госдума , ЛДПР , РИА Новости , Москва , Московская область
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
Расстрел таксиста в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
«Ивантеевского стрелка» наказали
Криминал Происшествия
«Все! Убили!»: Федосеева-Шукшина слегла после скандала
Шоу-бизнес Статьи
Лукашенко сделал заявление по объединению с Россией
Политика
Чеченцы забрали видео с камер после массовой драки в Москве
Криминал Происшествия
Криминальный авторитет ответил на решение Путина
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение