Лужков прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье

Идея объединения Москвы Подмосковья позитивна, если рассматривать ее с позиций экономической интеграции, но возможность единого политического управления — предмет отдельного разговора, считает экс-мэр Москвы Юрий Лужков

"Интеграция — вещь полезная. Важно, чтобы при этом интеграция была связана, в первую очередь, с областью экономики, промышленности, сельского хозяйства, поставок, которые обеспечивают этот регион и продовольствием, и возможностью выполнять работы", — заявил Лужков РИА Новости на просьбу прокомментировать инициативу парламентария.

Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, при этом обратил внимание на вопросы управления.