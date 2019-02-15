Депутат ГД от ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область в один субъект федерации и назвать его "Московская губерния".
"За последние десятилетия в федеративной политике РФ существует тенденция на укрупнение региона и сокращение общего числа субъектов федерации. Данная политика является абсолютно правильной и действительно способствует более эффективному государственному управлению. В связи с этим предлагаю рассмотреть вопрос объединения Москвы и Московской области в один субъект федерации", — написал Власов министру, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.
По мнению политика, такое объединение позволит решить "многочисленные проблемы жителей Москвы и Московской области, связанные с различной социальной, транспортной, экономической политикой субъектов".
"В случае принятия данного решения, считаю целесообразным возвращение данному субъекту исторического названия — "Московская губерния" во главе с "генерал-губернатором", — добавил депутат.