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Автоматы для сбора вторсырья появятся в московских супермаркетах 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве и в Подмосковье уже в этом году появятся автоматы для сбора вторсырья, в частности, в супермаркетах, заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД вице-премьер правительства Алексей Гордеев, который находится в Мюнхене.
«Сейчас Москва и Московская область опережающими темпами и именно за счет регоператоров будут внедрять фандоматы (автоматы по приему тары — прим. ВЗГЛЯД) в торговых сетях. Можно сказать, что это пилотный проект. Тем не менее, он будет происходить в основном за счет средств регионального оператора с окупаемостью в три-четыре года», — сообщил Гордеев.
Ранее он также отметил, что на первом этапе реализации федеральной программы по обращению с ТКО рассматривается переход на сбор отходов населением в два контейнера — для «сухого» и «мокрого» мусора.
Гордеев находится в Баварии для того, чтобы перенять немецкий опыт в области сортировки и переработки мусора. Соответствующая программа в России утверждена президентом и рассчитана на шесть лет.
В Германии 40% мусора отправляется на переработку, в Баварии показатель достигает 70%. В России пока перерабатывается 7% отходов.
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Новости Москвы , Алексей Гордеев , Деловая газета "Взгляд" , Москва , Московская область , Мюнхен
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