Парк «Зарядье» закрыл ледяную пещеру

Ледяная пещера в павильоне «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье» закрылась. Причиной стало проведение регламентных работ.

Пещера не будет работать до 31 марта, а с 11 по 15 февраля по этой же причине закрыт Медиацентр. Остальные павильоны работают по расписанию, говорится на сайте парка.

Столичный парк «Зарядье» открылся в День города 9 сентября 2017 года и стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре города за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 га.

Как писал News.ru, 15 апреля в парке «Зарядье» выступит знаменитый органист Кэмерон Карпентер. Среди музыкальных предпочтений артиста есть классические и современные произведения. Он знаменит и как виртуозный импровизатор.