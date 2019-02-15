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Парк «Зарядье» закрыл ледяную пещеру 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Сергей Киселёв/АГН "Москва"
Ледяная пещера в павильоне «Заповедное посольство» московского парка «Зарядье» закрылась. Причиной стало проведение регламентных работ.
Пещера не будет работать до 31 марта, а с 11 по 15 февраля по этой же причине закрыт Медиацентр. Остальные павильоны работают по расписанию, говорится на сайте парка.
Столичный парк «Зарядье» открылся в День города 9 сентября 2017 года и стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре города за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 га.
Как писал News.ru, 15 апреля в парке «Зарядье» выступит знаменитый органист Кэмерон Карпентер. Среди музыкальных предпочтений артиста есть классические и современные произведения. Он знаменит и как виртуозный импровизатор.
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