Собянин заявил о стабилизации ситуации с мигрантами в Москве

Москве удалось отрегулировать миграционные потоки в город, преступность среди мигрантов снизилась на треть, это говорит о том, что ситуация стабилизировалась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

"Миграционные потоки в целом отрегулированы. Преступность среди мигрантов на треть снизилась. Это говорит о том, что ситуация стабилизировалась", — сказал Собянин в четверг в интервью "РБК".

Он отметил, что объем доходов столицы от патентов в прошлом году вырос до 17 миллиардов рублей. По словам мэра, раньше эта сумма составляла 800 миллионов — 1 миллиард рублей.

"Огромная легализация налогов, которые мигранты раньше не платили, имеет такую цену. Но сказать, что там все идеально, я не могу. Конечно, надо совершенствовать миграционную работу, работу миграционных центров, миграционной полиции, автоматизированной системы, связанной с федеральными программами обеспечения и их базами данных, работу с быстрым обменом информацией при выдаче патента, миграционных карт и загранпаспортов. Все это требует дополнительной серьезной работы. Мы стоять на месте не будем", — подчеркнул мэр.