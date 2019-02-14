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Собянин заявил о стабилизации ситуации с мигрантами в Москве 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москве удалось отрегулировать миграционные потоки в город, преступность среди мигрантов снизилась на треть, это говорит о том, что ситуация стабилизировалась, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.
"Миграционные потоки в целом отрегулированы. Преступность среди мигрантов на треть снизилась. Это говорит о том, что ситуация стабилизировалась", — сказал Собянин в четверг в интервью "РБК".
Он отметил, что объем доходов столицы от патентов в прошлом году вырос до 17 миллиардов рублей. По словам мэра, раньше эта сумма составляла 800 миллионов — 1 миллиард рублей.
"Огромная легализация налогов, которые мигранты раньше не платили, имеет такую цену. Но сказать, что там все идеально, я не могу. Конечно, надо совершенствовать миграционную работу, работу миграционных центров, миграционной полиции, автоматизированной системы, связанной с федеральными программами обеспечения и их базами данных, работу с быстрым обменом информацией при выдаче патента, миграционных карт и загранпаспортов. Все это требует дополнительной серьезной работы. Мы стоять на месте не будем", — подчеркнул мэр.
Градоначальник отметил, что в ближайшее время он проведет совещание с министерством внутренних дел, с подразделениями МВД, занятых в миграционной службе, чтобы наметить дальнейшую программу по улучшению дел в этой сфере.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , МВД , РБК , Москва
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