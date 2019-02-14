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«Московское долголетие», «Мосволонтер» и МЭШ названы лучшими соцпроектами 

ТВ Центр + ещё 2 14 минут назад
Фото: москва/24
"Московское долголетие", "Мосволонтер" и МЭШ признали лучшими региональными проектами. В церемонии награждения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТВЦ.RU.
Конкурс проводился уже в третий раз. В этом году заявки подали 77 регионов, представив 724 практики и инициативы по 8 номинациям. Заявка Москвы включала 16 практик и инициатив по 7 номинациям. "Московское долголетие" победило в номинации "Создание необходимых условий проживания и улучшения качества жизни населения". "Ресурсный центр "Мосволонтер" — в номинации "Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности". "Московская электронная школа" — в номинации "Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона".
Дипломы за победу проектов Москвы в конкурсе вручил Сергею Собянину вице-премьер, руководитель Попечительского совета конкурса Виталий Мутко.
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