«Московское долголетие», «Мосволонтер» и МЭШ названы лучшими соцпроектами

"Московское долголетие", "Мосволонтер" и МЭШ признали лучшими региональными проектами. В церемонии награждения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин , передает ТВЦ.RU.

Конкурс проводился уже в третий раз. В этом году заявки подали 77 регионов, представив 724 практики и инициативы по 8 номинациям. Заявка Москвы включала 16 практик и инициатив по 7 номинациям. "Московское долголетие" победило в номинации "Создание необходимых условий проживания и улучшения качества жизни населения". "Ресурсный центр "Мосволонтер" — в номинации "Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности". "Московская электронная школа" — в номинации "Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона".