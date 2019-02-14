В Москве ограничат движение из-за закрытия станций на красной ветке метро

Проезд личного транспорта на нескольких улицах в Красносельском районе, районах Сокольники и Преображенское в Москве запретят на время закрытия участка Сокольнической линии метро, по ним будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта, сообщил журналистам в четверг замруководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД Сергей Назаров

Ранее сообщалось, что для строительства Большой кольцевой линии метро с 16 по 24 февраля в Москве будут закрыты 5 станций Сокольнической линии — более 230 автобусов будут работать на компенсационном маршруте, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. В пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщали, что около закрытых станций ограничат движение транспорта.

"В связи с этим в районах Красносельский, Сокольники и Преображенское изменится схема движения транспорта, это связано с обеспечением приоритетного проезда для городского транспорта. Проезд личного транспорта по ним будет запрещен, в том числе такси. Проезд жителей к домам будет обеспечиваться сотрудниками ГИБДД при наличии подтверждающих документов", — сказал Назаров.

Так, на время закрытия участка "красной" линии подземки будут перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, а также Преображенская площадь. Назаров отметил, что ограничения также будут введены на нескольких менее крупных улицах города — подробная информация о них предоставлена на Едином транспортном портале столицы.

Вместе с тем, по словам замруководителя, ЦОДД прогнозирует осложнение дорожно-транспортной ситуации на улицах, прилегающих к закрытому участку метро: Верхней и Нижней Красносельской, Большой Черкизовской, Бакунинской, Жебрунова, Щербаковской, а также улице Сокольнический вал.