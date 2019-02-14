Правительство Москвы и «Росатом» создадут индустриальный парк

Москве появится индустриальный парк "Нижние котлы". Парк создадут на базе АО "НИИТФА", расположенного на Варшавском шоссе, дом №46, сообщает Агентство "Москва"

Статус индустриального парка присвоен АО "НИИТФА" в декабре 2018 года. Он располагается на территории площадью 8,3 гектара. Площадь помещений составляет почти 81 тысячу квадратных метров.

На площадке индустриального парка планируется развернуть инновационное производство. В частности, там будет представлена ядерная медицина, радиационные технологии, деятельность по техническому контролю, производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.

В перечне выпускаемой продукции — позитронно-эмиссионный томограф, однофотонный электронный компьютерный томограф, комплекс для внутриполостной и внутритканевой терапии, дистанционный аппарат для лучевой терапии и другое современное медицинское оборудование.

В 2019-2023 годах будет проведена модернизация производственного и лабораторного корпусов. Ориентировочный объем инвестиций в проект — 2,1 миллиарда рублей. Планируется создать дополнительно более 500 рабочих мест.

Столичные власти уменьшат региональную часть налога на прибыль с 17 до 12,5%, снизят до нуля налог на имущество организаций и платежи по земельному налогу на 99%.

АО "НИИТФА" — предприятие госкорпорации "Росатом" . Продукция АО "НИИТФА" поставляется во все страны, эксплуатирующие АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами.

Радиационные установки, разработанные в институте, функционируют в Перу, Бангладеш, Вьетнаме.