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Правительство Москвы и «Росатом» создадут индустриальный парк 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В Москве появится индустриальный парк "Нижние котлы". Парк создадут на базе АО "НИИТФА", расположенного на Варшавском шоссе, дом №46, сообщает Агентство "Москва".
Контракт по созданию парка подписан Сергеем Собяниным, гендиректором АО "НИИТФА" Сергеем Ковалевым и гендиректором АО "Управляющая компания индустриального парка "Нижние котлы" Виталием Чепяковым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Статус индустриального парка присвоен АО "НИИТФА" в декабре 2018 года. Он располагается на территории площадью 8,3 гектара. Площадь помещений составляет почти 81 тысячу квадратных метров.
На площадке индустриального парка планируется развернуть инновационное производство. В частности, там будет представлена ядерная медицина, радиационные технологии, деятельность по техническому контролю, производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.
В перечне выпускаемой продукции — позитронно-эмиссионный томограф, однофотонный электронный компьютерный томограф, комплекс для внутриполостной и внутритканевой терапии, дистанционный аппарат для лучевой терапии и другое современное медицинское оборудование.
В 2019-2023 годах будет проведена модернизация производственного и лабораторного корпусов. Ориентировочный объем инвестиций в проект — 2,1 миллиарда рублей. Планируется создать дополнительно более 500 рабочих мест.
Столичные власти уменьшат региональную часть налога на прибыль с 17 до 12,5%, снизят до нуля налог на имущество организаций и платежи по земельному налогу на 99%.
АО "НИИТФА" — предприятие госкорпорации "Росатом". Продукция АО "НИИТФА" поставляется во все страны, эксплуатирующие АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами.
Радиационные установки, разработанные в институте, функционируют в Перу, Бангладеш, Вьетнаме.
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Новости Москвы , Сергей Ковалев , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Росатом , АГН "Москва" , Москва , Сочи
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