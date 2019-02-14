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В Москве построят современный мясокомбинат 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Группа компаний "Элитгрупп" построит в столице крупный промышленный комплекс. Инвестиционный контракт подписал Сергей Собянин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Компании выделен земельный участок площадью более 3 тысяч гектаров в Западном административном округе. В декабре прошлого года проекту был присвоен статус инвестиционного приоритетного проекта.
Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в 1,2 миллиарда рублей. Строительство должно быть завершено до конца 2022 года. Площадь комплекса составит 28 тысяч квадратных метров. На производстве будет создано более 450 рабочих мест.
Предприятие будет специализироваться на выпуске мясных полуфабрикатов. Производство должно соответствовать максимально строгим экологическим требованиям, включая установку современных очистных сооружений.
Власти Москвы предоставит проекту льготы на весь срок действия контракта. В частности, региональная часть налога на прибыль снизится до 12,5 процента, налог на имущество организаций снизят до нуля, арендная плата за земельный участок подешевеет 0,01 процента кадастровой стоимости.
Холдинг "Элитгрупп" был создан в 1998 году и в настоящее время является одним из крупных предприятий оптовой торговли продуктами питания.
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Новости Москвы , Политика , Экономика , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва , Сочи
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