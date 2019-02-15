Титов попросил Собянина разрешить в Москве частные маршрутки

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов попросил мэра Москвы Сергея Собянина рассмотреть возможность создания в столице сети частных маршрутных такси на некоторых направлениях. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС сам Титов.

"Если говорить о транспорте, то хорошо, что убрали загруженность маршруток, как в Шанхае, но с другой стороны, сегодня на некоторых направлениях города государственные компании [перевозчики] не всегда справляются. Поэтому мы считаем, что можно было бы допустить частные маршрутки желтого цвета от малого бизнеса и самозанятых. Мы озвучивали это предложение мэру [Москвы]", — сказал Титов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По словам собеседника агентства, такое решение сняло бы существенное напряжение с транспортной системы в некоторых загруженных районах столицы.