Власти Москвы создадут «Бизнес-техноград» на ВДНХ

Предпринимательская площадка будет создана на базе образовательного комплекса "Техноград" в районе ВДНХ в Москве . Об этом сообщил в четверг глава столичного департамента предпринимательства и инноваций Алексей Фурсин на сессии "Роль регионов в популяризации предпринимательства" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мы начали работу по вовлечению молодежи в бизнес. А еще открываем "Бизнес-техноград", — сказал он.

Образовательный комплекс "Техноград" расположен на территории "Парка знаний" на ВДНХ, общая площадь его павильонов составляет 35,5 тыс. кв. м. Он рассчитан как на обучение детей, так и на дополнительное образование и повышение квалификации взрослых и студентов. Курсы "Технограда" позволяют получить навыки более чем по 45 профессиям.