Предпринимательская площадка будет создана на базе образовательного комплекса "Техноград" в районе ВДНХ в Москве. Об этом сообщил в четверг глава столичного департамента предпринимательства и инноваций Алексей Фурсин на сессии "Роль регионов в популяризации предпринимательства" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
"Мы начали работу по вовлечению молодежи в бизнес. А еще открываем "Бизнес-техноград", — сказал он.
Образовательный комплекс "Техноград" расположен на территории "Парка знаний" на ВДНХ, общая площадь его павильонов составляет 35,5 тыс. кв. м. Он рассчитан как на обучение детей, так и на дополнительное образование и повышение квалификации взрослых и студентов. Курсы "Технограда" позволяют получить навыки более чем по 45 профессиям.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост— агентство форума.