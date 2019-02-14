Площадь Академика Доллежаля благоустроят к его юбилею

Прилегающая к Научно-исследовательскому и конструкторскому институту энерготехники имени Доллежаля территория будет благоустроена в часть 120-летия со дня рождения ученого. Площадь будет вымощена гранитными плитами, а у самого здания появится памятник Николаю Доллежалю.

Кроме того, благоустройство проведут на улицах Верхней Красносельской и Лобачика, связывающих институт и станцию метро «Красносельская».

— В этом году исполняется 120 лет со дня рождения советского ученого-энергетика, конструктора ядерных реакторов Николая Антоновича Доллежаля. В память о нем мы планируем благоустроить площадь, названную его именем, — проинформировали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Целью запланированных работ является организация в данном районе комфортного общественного пространства, оборудованного удобным подходом к зданию института и достаточным освещением. Кроме того, территория будет озеленена кустарниками и деревьями, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На пути к метро появятся более широкие тротуары и будет заменено дорожное покрытие. Для пешеходов обустроят пандусы, а на местах остановок транспорта организуют современные павильоны.