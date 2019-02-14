На станциях МЦД появятся кассы для маломобильных пассажиров

Первые две линии Московских центральных диаметров оборудуют специальными кассами для маломобильных пассажиров. Они появятся на 26 остановочных пунктах и заработают в начале 2020 года. Как уточнили в столичном департаменте транспорта, эти кассы будут оборудованы специальными низкими окнами, которые располагаются ниже обычных.

— Кроме того, мы готовы совместно с «ЦППК», которое является оператором двух первых диаметров, увеличивать количество таких касс, если такие запросы поступят от наших пассажиров, — рассказали в департаменте.

При строительстве, реконструкции платформ и развитии инфраструктуры МЦД учитываются все интересы маломобильных пассажиров. Так, поезда «Иволга» соответствуют всем требованиям перевозки таких групп населения. В том числе там увеличен дверной проем и межвагонные переходы, сообщает ТАСС

Два первых диаметра, Нахабино — Подольск и Одинцово — Лобня будут запущены либо в конце 2019 года, либо в начале 2020-го. Движение по МЦД будет открыто для посетителей согласно графику метрополитена (с 05:30 утра до 01:00 ночи). Для того чтобы диаметры интегрировали с остальной транспортной системой Москвы, специалисты разработают удобную систему билетов.